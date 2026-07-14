Coke Hevia le deja feroz advertencia a Universidad de Chile: “Si no trae refuerzos…”

El periodista fue consultado sobre la lentitud del libro de pases y fue tajante. Llamó a incorporar nuevas piezas para Fernando Gago.

Universidad de Chile está presente en el mercado de fichajes, pero sin mayor movimiento. A pesar de haber sumado a Gonzalo Reyna a sus filas, el conjunto estudiantil no da indicios de otros negocios.

Ante tal panorama, Jorge “Coke” Hevia le dejó un recado a la escuadra universitaria en conversación con BOLAVIP Chile. Para él, no hay una doble lectura: deben arribar nuevas incorporaciones.

Bajo su visión, el cuerpo técnico debe tener piezas acorde a sus intenciones, lo por que por el momento no se ve. A dos semanas de la reanudación del torneo local, la situación es confusa.

“¿Qué pasa con los refuerzos de la U? Está lenta la cosa, porque la U está viendo cómo optimizar la plata. No le sobra y necesita tres refuerzos más el muchacho que llegó a préstamo a las juveniles”, lanzó.

“Si no trae refuerzos, no veo por dónde cambia la cara de la U. Necesita intérpretes la idea de Fernando Gago. Además, los mejores refuerzos van a ser los jugadores lesionados con los que no pudo contar”, agregó.

Por el momento, Universidad de Chile solo ha sumado a Gonzalo Reyna. (Foto: Universidad de Chile)

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Inesperados refuerzos para Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia aludió a los futbolistas que retornarán para la segunda rueda de la Liga de Primera. Ejemplo de ello: Octavio Rivero. El delantero uruguayo trabaja para regresar a las canchas.

“Esos son los extra a los tres cupos más el muchacho juvenil. La U necesita intérpretes para la idea de Fernando Gago, porque si no, van a cortar por lo más delgado que es sacar al técnico. Para mí, el problema va más allá”, cerró.