Andrés Torres se despidió del club que lo formó para vivir una nueva aventura. Tiene 19 años y entrena en la Ciudad de Campeones.

Universidad de Chile despidió a uno de sus juveniles en este mercado de fichajes. El conjunto estudiantil le dijo adiós sin hacerlo debutar y encontró otro destino para su carrera. Jugará en Audax Italiano.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Andrés Torres. El delantero de 19 años comunicó su salida de la escuadra universitaria y rápidamente tomó un nuevo rumbo en el fútbol profesional.

Según informó Tano Noticias, la idea del elenco de La Florida es que el ariete represente a la Serie de Proyección (tal como hacía en los azules) y logre alternar con el plantel adulto.

De esta manera, el atacante intentará realizar su estreno y comenzar a exhibir su talento. Cabe consignar que ya estuvo en la mira de Racing de Córdoba de la Primera Nacional de Argentina.

Un detalle: no utilizará cupo de refuerzo en Audax Italiano. Al ser inscrito en las categorías inferiores, ayudará al cuerpo técnico de Patricio Graff a mantener las vacantes intactas para el segundo semestre.

Andrés Torres dejó Universidad de Chile para jugar en Audax Italiano. (Foto: Universidad de Chile)

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Más despedidas en Universidad de Chile

Casos similares a los de Andrés Torres son los que viven Ignacio Sáez, Fernando Osorio y Martín Espinoza. Sin embargo, en el caso de tales futbolistas sub-21, emigrarán a préstamo durante el segundo semestre.

¿Sus clubes? Deportes La Serena, Tepatitlán FC y Cobresal, respectivamente. Tendrán que regresar al cuadro laico al término de la temporada 2026 para ser evaluados por la gerencia deportiva.