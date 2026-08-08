Leyenda de Colo Colo le deja feroz advertencia a Iván Román: “La va a tener que romper”

Marcelo Barticciotto abordó la incorporación del defensor central a la escuadra alba. El seleccionado chileno ya tiene presión.

Colo Colo se alista a presentar a su segundo refuerzo en el mercado de fichajes. Si no hay un cambio drástico de último minuto, Iván Román aterrizará en el país para jugar en el Estadio Monumental.

El trato con Atlético Mineiro está cerrado y la escuadra de Macul lo espera con los brazos abiertos para sumarse a los trabajos junto al resto del plantel. Sin embargo, el seleccionado chileno no tendrá un fácil desafío.

Con 20 años, el defensor central tendrá que conseguir un puesto en la estelaridad, lo que fue advertido por Marcelo Barticciotto en los micrófonos de ESPN Chile. El ídolo albo le dejó un potente recado al zaguero.

“Él es colocolino, también su familia. Yo lo conocí, es un chico inteligente. En este momento, si llega a entrar la va a tener que romper“, comenzó señalando el campeón de Copa Libertadores.

Sobre la misma línea y explicando el panorama de la retaguardia de Colo Colo, agregó: “Va a jugar cuando alguno de los tres defensas titulares no esté. No es que va a sacar a alguno y va a poner a (Iván) Román“.

Marcelo Barticciotto analizó el arribo de Iván Román a Colo Colo. (Foto: ESPN Chile)

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Colo Colo suma a Iván Román

Cabe consignar que el pacto con Atlético Mineiro detalla un préstamo por 18 meses sin opción de compra. El elenco brasileño sabe del potencial del futbolista y se inclinó por recuperarlo a fines de 2027.

Antes de firmar su arribo a Colo Colo, la joya chilena disputó una totalidad de seis partidos. En dichos compromisos con el club de Minas Gerais, anotó un gol y no entregó asistencias.