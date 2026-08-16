Colo Colo sorprende y presenta nueva camiseta alternativa: “La copa se mira y se toca”

La escuadra de Macul oficializó indumentaria. Está basada en el metal y tiene distintivos sobre la Copa Libertadores.

Colo Colo impactó a sus hinchas con una nueva armadura. En la previa del recibimiento a O’Higgins de Rancagua por la fecha 19 de la Liga de Primera, el cuadro albo presentó su tercer uniforme.

Para sorpresa de sus fanáticos, la indumentaria está basada en el metal. ¿La razón? A través de plataformas digitales y en colaboración con Adidas, el elenco de Macul explicó la serie de detalles del vestuario.

“El metal como símbolo de gloria (…) El diseño y los colores de la camiseta se inspiran en la plata de la copa obtenida en 1991, llevando ese hito histórico a la estética de la camiseta”, indicó la misiva.

Luego, el comunicado abordó el distintivo que alude directamente a la Copa Libertadores. Es la única obtenida por el fútbol chileno: nadie repitió la misma hazaña en el país.

“La copa se mira y se toca (…) Un mensaje protagonista del back de la camiseta. Un sign-off que conecta directamente con la historia del club y se convierte en una pieza clave del relato y lanzamiento de la camiseta”, señaló.

Colo Colo oficializó indumentaria: será tu tercer uniforme. (Foto: Colo Colo)

Publicidad

Colo Colo tendrá su nueva camiseta vs. O’Higgins

A su vez, la institución popular confirmó que la tricota en cuestión será utilizada en el partido contra la escuadra rancagüina por la categoría de honor. Un encuentro clave en la lucha por el título.

¿Cuándo se juega? Tal compromiso entre Colo Colo y O’Higgins se disputará este domingo 16 de agosto. Está programado para las 17:30 horas de Chile en el Estadio Monumental.