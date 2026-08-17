Esteban Paredes le avisa a U. de Chile antes del Superclásico: “Si gana Colo Colo…”

El histórico albo le pone presión a los estudiantiles en la antesala del compromiso por la fecha 20 de la Liga de Primera.

Colo Colo visitará a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico de la Liga de Primera. El cuadro de Macul tendrá que imponerse contra su archirrival si quiere ratificar su distancia en la lucha por el título.

Los albos acumulan 46 puntos y los azules 36, por lo que Esteban Paredes dejó una advertencia en RedGol: una victoria del club de sus amores sería virtualmente lapidaria para su principal escolta.

Bajo su visión, un triunfo de Colo Colo en el Estadio Nacional será más que subir una escala rumbo a una nueva corona. La superioridad se estiraría a 13 unidades con 10 partidos por disputar.

“Si gana Colo Colo a la U, yo creo que ya prácticamente tiene el campeonato cerrado (…) Esperemos que gane por un 3-1″, comenzó indicando el referente del elenco popular.

“(Colo Colo) dejó escapar dos puntos, pero bueno, pero está a diez todavía. Si gana obviamente la U se acerca a siete y se pone muy, muy, muy bueno el campeonato“, agregó.

Esteban Paredes ya vive el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo visitará a Universidad de Chile

Dicho compromiso entre albos y azules, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 23 de agosto. Se realizará desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Último resultado en enfrentamientos entre ambos? Universidad de Chile se impuso 1-0 sobre Colo Colo por la fecha 5 del certamen local. Fue con gol de Matías Zaldivia en el Estadio Monumental.