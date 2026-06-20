El jugador que se formó como titular en Pedrero sigue teniendo un enorme espacio en el corazón de la hinchada alba.

Pablo Solari volvió a instalar su nombre en el corazón de los hinchas de Colo Colo sin necesidad de pisar la cancha del Monumental. El delantero argentino, hoy en el fútbol ruso, sorprendió con un gesto que rápidamente se hizo viral.

En un carrusel de imágenes publicado en Instagram, la foto número 12 lo muestra luciendo la camiseta alba. Un detalle que bastó para desatar la ilusión de un posible regreso.

El impacto fue inmediato. En redes sociales, los fanáticos del “Cacique” comenzaron a comentar masivamente la publicación, interpretando la imagen como una señal. Y es que Solari no es un jugador más: su historia con el club lo posiciona como uno de los más queridos al menos en la última década en Macul.

La foto de Pablo Solari que alimenta la ilusión de los hinchas de Colo Colo.

Números que respaldan su presente y alimentan el sueño de los hinchas de Colo colo

Mientras tanto, el presente futbolístico del “Pibe de Oro” también acompaña la ilusión. En la temporada 2025/26, Solari acumula 39 partidos, 11 goles y 7 asistencias entre la Premier League rusa y la Copa de Rusia, cifras que reflejan su evolución y consolidación en el extranjero.

Este rendimiento no hace más que aumentar el deseo de los hinchas de verlo nuevamente con la camiseta de Colo Colo con un “Pibe” mucho más maduro. Recordar que cuando estuvo en Pedrero era literalmente un debutante en el profesionalismo.

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Pero más allá de los números, hay un recuerdo imborrable que sostiene el vínculo emocional: su gol ante Universidad de Concepción en 2021, aquel que salvó a Colo Colo del descenso. Una jugada que quedó grabada para siempre en la memoria del pueblo albo y que convirtió al joven trasandino en símbolo de resiliencia y amor por la camiseta.

No existen rumores de un posible regreso al Monumental. Ni siquiera humo. Sin embargo, el hincha colocolino nunca dejará de ilusionarse cada vez que vea a Solari realizando hasta el más mínimo guiño hacia el club que lo vio nacer y crecer.