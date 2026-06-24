Ex Colo Colo: Alan Saldivia sigue generando interés y podría fichar en este gigante de Sudamérica

El defensor uruguayo, actualmente en el fútbol brasileño, ha sido seguido de cerca en las últimas semanas por distintos actores del mercado.

El mercado de fichajes en Sudamérica comienza a moverse con fuerza en la antesala de la segunda parte de la temporada, donde varios clubes ya proyectan incorporaciones pensando en sus objetivos deportivos.

En ese escenario, distintos futbolistas con pasado en el fútbol chileno comienzan a aparecer en el radar de equipos del continente, como es el caso del defensor uruguayo Alan Saldivia.

El zaguero, campeón con Colo Colo y actualmente jugador de Vasco da Gama, podría estar viviendo sus últimos días en Brasil, con la opción de volver a instalarse en el fútbol uruguayo.

Alan Saldivia disputó un total de 95 partidos con la camiseta del cuadro Popular | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Alan Saldivia podría reforzar a Peñarol

En las últimas horas, el representante Edgardo Lasalvia conversó con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, donde entregó una pista sobre un posible movimiento.

“Ofrecimos un zaguero uruguayo que juega en Brasil a Peñarol”, señaló el agente de futbolistas.

Tras conocerse esa información, el periodista Alfonso Irrazabal aseguró en redes sociales que el jugador en cuestión era Saldivia. “¡Es él! Alan Saldivia es el zaguero uruguayo que ofreció Lasalvia”, escribió en su cuenta de X (Twitter).

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Por ahora, habrá que esperar cómo avanza el mercado en los próximos días y si finalmente el defensor se suma al Manya, club del cual es hincha.

En resumen…