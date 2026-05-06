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Copa Sudamericana

Tras Audax Italiano vs. Vasco Da Gama: Así queda la tabla de posiciones del Grupo G en la Copa Sudamericana

Audax Italiano sufrió su segunda derrota en la Copa Sudamericana 2026, donde esta vez el Vasco Da Gama se tomó revancha.

Audax Italiano no pudo con Vasco Da Gama en La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAudax Italiano no pudo con Vasco Da Gama en La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Este miércoles se llevó a cabo el partido entre Audax Italiano y Vasco Da Gama por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde los Itálicos cayeron por 2-1 en la fría noche de Santiago.

El equipo chileno se había puesto en ventaja a los 5 minutos en el Estadio Municipal de La Florida, con un autogol del exdefensa de Colo Colo Alan Saldivia.

Pero en el segundo tiempo el partido dio un giro en 180° y también el marcador. Todo aquello ocurrió tras la expulsión del defensor Marcelo Ortiz a los 62′ que cometió un penal.

La pena máxima la convirtió en gol el argentino Claudio Spinelli para la visita en lo 64′. Mientras que Matheus Franca se encargó de poner el 2-1 definitivo para los de Río de Janeiro, con un derechazo cruzado a los 71′.

Vasco Da Gama se llevó los tres puntos desde La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Vasco Da Gama se llevó los tres puntos desde La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Cabe recordar que hace dos partidos habían sido los Tanos quieren habían vencido al equipo brasileño por el mismo marcador en el Estadio São Januário.

Con este resultado, Audax Italiano está quedando último del Grupo G con cuatro puntos, a la espera de lo que suceda en el partido entre Barracas Central y Olimpia.

Por su parte, Vasco Da Gama es el nuevo líder momentáneo, con siete unidades, cuando restan solo dos fechas para el cierre de esta fase.

Consignar que a octavos de final clasifica el primero de cada grupo y el segundo pasa a la etapa de los playoffs, contra los terceros que descienden de Copa Libertadores.

Ver también

VIDEO| Autogolazo de Alan Saldivia le da la victoria parcial al Audax Italiano frente a Vasco

Así están los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1Macará7421142+2
2Tigre7421142+2
3América de Cali4311134-1
4Alianza Atlético1301225-3

Grupo B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1Cienciano74211440
2Puerto Cabello6420257-2
3Juventud5412185+3
4Atlético Mineiro4411256-1

Grupo C

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1São Paulo7321030+3
2O’Higgins6320142+2
3Millonarios4311112-1
4Boston River0300304-4

Grupo D

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1San Lorenzo6413042+2
2Deportivo Cuenca5412112-1
3Recoleta44040330
4Santos3403134-1

Grupo E

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1Caracas FC8422064+2
2Botafogo7321073+4
3Racing Club4311165+1
4Independiente Petrolero04004310-7

Grupo F

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1Torque9430152+3
2Grêmio7421141+3
3Deportivo Riestra4411225-3
4Palestino2402203-3

Grupo G

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1Vasco7421163+3
2Barracas Central6413021+1
3Olimpia4411224-2
4Audax Italiano4411246-2

Grupo H

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1River Plate7321031+2
2Carabobo6320131+2
3Bragantino3310234-1
4Blooming1301236-3

En síntesis

  • Vasco Da Gama lidera el Grupo G con 7 puntos tras vencer 2-1 a Audax.
  • Claudio Spinelli y Matheus Franca anotaron los goles de la victoria brasileña en Santiago.
  • Audax Italiano queda último del grupo con 4 unidades tras la expulsión de Ortiz.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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