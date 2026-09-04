Fernando Ortiz anuncia esta drástica decisión en Colo Colo: “No tengo un fundamento”

El DT argentino se inclinó por el ingreso de Vozinha en el arco. ¿La razón? Solo quiere ver al portero caboverdiano en acción.

Colo Colo tendrá una importante modificación en su oncena titular para visitar a Huachipato por la Liga de Primera. El elenco popular gozará de la presencia de uno de sus refuerzos más bullados en los últimos años.

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz confirmó que moverá la pizarra y habrá un cambio en la portería. Al tener asegurada la cima, el DT argentino le dará un gusto a los fanáticos albos.

¿Qué pasó? Vozinha será desde el arranque en desmedro de Gabriel Maureira. Lo curioso: el entrenador no buscó una justificación para inclinarse por dicha determinación.

“Josi va a atajar, ya lo decidí. No es que Gabriel (Maureira) haya perdido un puesto o que no esté a la par de la competencia. Quiero ver a Josimar, se lo comenté a los dos y él va a iniciar el domingo”, lanzó.

“No tengo un fundamento como para decir que Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto. Solo creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena”, agregó.

Vozinha será titular en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Fernando Ortiz mantiene la calma en Colo Colo

Tras ello, el estratega ahondó en su postura y respondió a las inquietudes sobre Gabriel Maureira. La promesa del conjunto de Macul seguirá siendo considerada a futuro. Es una pieza clave.

“Ese es mi argumento. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy inconforme ni nada por el estilo, así como puedo llegar a tomar una decisión de un compañero en diferentes posiciones”, cerró.