Fernando Ortiz da a conocer a los citados en Colo Colo para enfrentar a Limache: Varias sorpresas

El Cacique enfrenta esta noche a Deportes Limache en el Estadio Monumental y no podrá contar con varios titulares.

Colo Colo vuelve a la acción este viernes 24 de julio, toda vez que debe enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 16 de la Liga de Primera con la misión de no perder el tranco ganador del primer semestre.

Fernando Ortiz no podrá contar con jugadores como Joaquín Sosa y Javier Correa, quienes tienen que cumplir una y tres fechas de sanción, respectivamente. Además, Lautaro Pastrán no llegará tampoco para este duelo.

Colo Colo quiere retomar el tranco ganador en la Liga de Primera. | Foto: Photosport

El DT de los albos dio a conocer la citación del equipo para enfrentar a Limache y destacan los juveniles Olguin, Torres y Felipe Raipán, quien sufrió una triste expulsión ante Unión Española por Copa Chile.

La carta de gol de los albos estará depositada en Maximiliano Romero, quien hizo una muy buena Copa Chile y ‘amenaza’ la titularidad de Javier Correa cuando cumpla sus partidos de sanción en la Liga de Primera 2026.

Sin más preámbulo, los citados albos son: Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva, Matías Fernández, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Olguín, Erick Wiemberg, Torres, Arturo Vidal, Matías Catalán, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Francisco Marchant, Felipe Raipán, Yastin Cuevas y Maximiliano Romero.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta este viernes 24 de julio a Deportes Limache por la Fecha 16.

Fernando Ortiz no contará con los sancionados Joaquín Sosa y Javier Correa.

Maximiliano Romero lidera el ataque albo ante las bajas de la citación oficial.