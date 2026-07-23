Un periodista del medio nacional reveló cómo sería el contrato de la revelación del Mundial 2026 si es que se confirma su arribo a Colo Colo.

En Colo Colo volvió a tomar fuerza la opción de Vozinha para reforzar el arco del Cacique de cara al segundo semestre, donde el entrenador Fernando Ortiz ha insistuido en traer a un portero.

Si bien su nombre no es de los favoritos del técnico argentino, este seduce de gran manera al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, principalmente por la popularidad que ha tenido el futbolista de 40 años en redes sociales tras las actuaciones en el Mundial 2026.

Vozinha fue el capitán de la Selección de Cabo Verde y llegó a dieciseisavos de final, siendo figura en los partidos contra España y Argentina, que a la larga terminaron siendo los finalistas de la Copa del Mundo.

Esta opción reapareció luego que se cayera el fichaje del uruguayo Santiago Mele, que era la primera opción para el Tano Ortiz y para la dirigencia en general.

Este jueves el director ejecutivo Jaime Pizarro dio a conocer cómo se dieron los acercamientos con el ex golero del Chaves de Portugal, en diálogo con Radio ADN: “A nosotros nos llegó una intención de su grupo de agentes, pero así como nos puede pasar con múltiples de opciones”.

Vozinha se ha vuelto una figura a nivel mundial (Foto: Carl Recine/Getty Images)

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El especial contrato de Vozinha

En medio de todos los rumores y tratativas, el periodista nacional Jorge ‘Coke’ Hevia dio a conocer en DLT Sports cómo sería el eventual contrato de Vozinha con Colo Colo, donde no estaría pensado para la Copa Libertadores del 2027.

Tal cual, porque el vínculo sería solo por cinco meses, hasta diciembre de este 2026. De esta forma, el experimentado guardameta africano disputaría la segunda rueda de la Liga de Primera y la Copa Chile.

En síntesis

Aníbal Mosa impulsa el fichaje del portero Vozinha para Colo Colo .

impulsa el fichaje del portero para . Vozinha , golero de 40 años , fue capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026 .

, golero de , fue capitán de en el . El contrato de Vozinha duraría cinco meses, finalizando en diciembre de 2026.