Fernando Ortiz define su futuro en Colo Colo tras interés desde el fútbol mexicano

Colo Colo vive hoy un tremendo momento dentro del fútbol chileno, en donde el ‘Cacique’ lidera con holgura el torneo nacional, mostrando una versión bastante sólida y eficaz, la que lo encamina sin duda para llevarse el título en este 2026.

Por este presente, el entrenador Fernando Ortiz se ha llenado de elogios por lo que ha sido su trabajo en el ‘Popular’, en el que aguantó el chaparrón de sus momentos flojos en la temporada pasada y hoy tiene a Colo Colo compitiendo de gran forma.

Es por esto que ante la gran campaña con Colo Colo, el ‘Tano’ ya empieza a llamar la atención de diversos equipos en el exterior, los que ya han confirmado su interés en contar con sus servicios.

Ante este escenario, Fernando Ortiz habría tomado una importante decisión sobre su futuro ante estos rumores que lo candidatean en otros clubes, en la que optará por su continuidad en su proceso en Colo Colo.

Ortiz tomó una decisión | Foto: Photosport

Así lo confirmó el periodista Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el ‘Tano’ ha sido sondeado por dos clubes del fútbol mexicano, liga que ya conoce tras su estancia por el América y Santos Laguna.

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Si bien el interés está, el comunicador indica que el estratega argentino no tendría intenciones de moverse de Colo Colo durante esta temporada, ya que está muy a gusto en el club.

De esta forma, en Colo Colo está la tranquilidad de que Fernando Ortiz pueda seguir al mando de la banca del ‘Cacique’, pensando en lo que ha sido su gran trabajo.

2 clubes mexicanos consultaron por él, pero Ortiz no tiene ninguna intención de moverse de Colo Colo. Saludos — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 27, 2026

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