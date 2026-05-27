Desde Perú, un diario deportivo reveló que la dirigencia de Alianza Lima tiene en su radar al delantero argentino Javier Correa.

El gran momento que vive Javier Correa en Colo Colo habría despertado el interés de clubes extranjeros. El atacante atraviesa un verdadero renacer futbolístico en el Cacique luego de dejar atrás las lesiones y recuperar protagonismo en el esquema albo: de hecho, viene de marcar un doblete en el clásico ante la UC y ya suma ocho goles.

Sin embargo, y según reveló la edición impresa del diario deportivo peruano Líbero, el ex Estudiantes La Plata aparece en el radar de Alianza Lima como posible refuerzo.

¿Partirá Javier Correa de Macul? (Photosport).

Desde Perú aseguran que “la dirección deportiva de Alianza Lima tiene en el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante actualmente milita en las filas de Colo Colo y es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje”.

Eso sí, por ahora no existe una propuesta concreta sobre la mesa. “Por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil”, añade el citado medio.

Incluso, en Perú ya comienzan a proyectar un eventual movimiento en el mercado de invierno. “Cabe señalar que, para que esta operación sea posible, Alianza Lima deberá liberar un cupo de extranjero para la segunda mitad del año. Solo en ese escenario será factible la inscripción de Javier Correa para disputar la Liga 1”, apuntó Líbero.

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En síntesis…