El presidente de Blanco y Negro le puso punto final a la situación del capitán y el entrenador de Colo Colo.

Este jueves en Colo Colo realizaron un merecido homenaje al histórico entrenador Mirko Jozic, el campeón de la Copa Libertadores 1991, nombrando la Casa Alba en su honor.

El anfitrión de la actividad fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien luego de la ceremonia realizó una rueda de prensa para responder distintas consultas de los medios de conunicación.

La que más se repitió fue respecto a las renovaciones para la próxima temporada, donde todavía no se ha definido la continuidad del capitán Arturo Vidal y el entrenador Fernando Ortiz.

La tajante respuesta de Aníbal Mosa

Ante aquello, el timonel albo quiso ponerle punto final a las dudas de los periodistas, pues dejó claro que aquello no se resolverá hasta que se sepa con certeza en qué torneos competirá el cuadro popular en 2027.

“Cuando tengamos las copas arriba, o la copa, porque pueden ser dos, ahí vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema, así que vamos a esperar con tranquilidad, no tenemos que ser ansiosos. El año pasado, por ansiosos, la vida nos pegó un cachetazo que nos dejó aterrizados en el barro”, comenzó respondiendo.

“No nos apuremos, tomemos esto con tranquilidad. No le hemos ganado nada a nadie. Si bien es cierto que tenemos 14 puntos de ventaja y algunos sueñan que ya estamos levantando la copa, hasta el momento no se ha ganado nada. No saquemos el foco de donde tiene que estar, que es la cancha. Hay que ganarle a (Deportes) Concepción el fin de semana”, agregó.

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Arturo Vidal y Fernando Ortiz tendrán que seguir esperando por sus renovaciones. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En la misma línea, Mosa profundizó en las posibilidades de extender la estadía del técnico argentino: “El entrenador no tiene su renovación. No podemos nosotros saber qué es lo que va a pasar si es que no tenemos los objetivos definidos. Cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza. Y la cabeza es Fernando Ortiz”.

“Mi foco hoy día como presidente es ganarle a Concepción el fin de semana. No nos desviemos, porque cuando nos desviamos empezamos a llevar el foco a otro lado y hay que ganar los ocho partidos que quedan por delante. Cuando esté eso asegurado, cuando el chancho ya esté cocinado adentro del horno, ahí ya podremos conversar sobre el Tano, sobre Arturo, sobre Juanito, sobre Pedrito, sobre todo el mundo”, completó el puertomontino.