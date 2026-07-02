El Cacique apostaría en grande en este mercado de fichajes, buscando incluso la contratación de un portero mundialista.

Colo Colo comienza a mover fichas en el mercado de pases pensando en el segundo semestre. Con la intertemporada ya definida en Colombia a partir del 12 de julio, en Macul trabajan contrarreloj para sumar refuerzos antes de ese viaje, fecha que además aparece como clave para cerrar negociaciones.

En ese escenario, hay tres nombres que concentran la atención del “Cacique”. El primero es el de Diego Valdés, una opción ambiciosa pero que no asoma como imposible. En el club saben que deberán negociar con Vélez Sarsfield, aunque la disposición del jugador podría transformarse en un factor determinante para encaminar la operación.

Otro caso que toma fuerza es el de Jordhy Thompson, quien aparece como una alternativa más accesible. Según lo que se maneja en el entorno del club, el delantero podría volver a Macul, aunque primero se debe resolver su salida del Orenburg, elenco con el que mantiene contrato vigente. Aun así, es una de las cartas que corre con ventaja.

El portero que busca Colo Colo en este mercado de fichajes

La tercera opción es la del arquero Santiago Mele, un nombre que ha ido ganando terreno en las últimas horas. El portero uruguayo, que viene de participar con Uruguay en el Mundial 2026, tiene contrato con Monterrey hasta 2029, por lo que en Colo Colo buscan cerrar su llegada mediante un préstamo, fórmula que aparece como la más viable.

Colo Colo está tras los pasos del uruguayo Santiago Mele (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

Eso sí, la operación por Mele no será sencilla. Según ADN Deportes, Independiente de Avellaneda también entró en la pelea por el guardameta, lo que podría encarecer o trabar las negociaciones. Además, pese a su cartel internacional, el arquero tuvo poco rodaje en 2026, disputando apenas cinco partidos en el primer semestre con los “Rayados”.

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Así, con Valdés, Thompson y Mele como principales objetivos, Colo Colo espera concretar al menos uno o dos fichajes antes de iniciar su preparación en Colombia. En Macul saben que el tiempo corre y que el mercado será clave para fortalecer un plantel que busca pelear en todos los frentes.