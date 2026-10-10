El entrenador de Colo Colo alineó a sus mejores hombres en la última práctica antes del viaje a la Cuarta Región.

Este sábado Colo Colo tuvo su última ptáctica antes de emprender vuelo a la Cuarta Región para enfrentar mañana a Coquimbo Unido, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique es el líder indiscutido del torneo, con 12 puntos de ventaja, y quiere dar otro paso hacia el título nada más que ante el campeón defensor.

Los albos saben que esta es una de las visitas más complejas que les quedan en el calendario, por lo que el entrenador Fernando Ortiz mandará toda la carne a la parrilla.

En el entrenamiento de esta jornada, el técnico argentino alineó un equipo cien por ciento titular, incluyendo a los jugadores que volvieron de la Selección Chilena tras la gira por Norteamérica.

El único que quedó al margen y que mañana sería suplente es el defensa Iván Román, pues en la última línea van de titular Jonathan Villagra, el capitán Arturo Vidal y el uruguayo Joaquín Sosa, que se recuperó de sus dolencias en el talón izquierdo.

En esta ocasión, recupera la titularidad en el arco el juvenil Gabriel Maureira, mientras que el caboverdiano Vozina viajará como alternativa.

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La formación de Colo Colo sería la siguiente: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

Gabriel Maureira atajará este domingo en Coquimbo. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, se disputa este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.