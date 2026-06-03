Fernando Ortiz toma decisión en Colo Colo de cara a partido frente a Huachipato: De esto se trata

El entrenador del Cacique toma decisión de cara al último partido por la Copa de la Liga ante Huachipato este domingo.

Colo Colo ya dejó atrás el triunfo ante Deportes La Serena por la Liga de Primera y ahora se concentra de lleno en lo que será el último partido de la fase de grupos de la Copa de la Liga, donde debe visitar a Huachipato en el sur del país.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales y necesita que el viernes Deportes Concepción le robe puntos a Coquimbo Unido, pese a que los Lilas no se juegan absolutamente nada.

Eduardo Villanueva atajará en los albos. | Foto: Photosport

Para el encuentro ante los acereros, el DT de Colo Colo no podrá contar con Diego Ulloa ni Víctor Felipe Méndez, quienes se encuentran en Europa junto a la Selección Chilena. Además, Gabriel Maureira está con La Roja Sub 20 y tampoco podrá estar.

La ausencia del que viene siendo el portero titular de los albos dejó a Ortiz con dos opciones en el arco: Eduardo Villanueva y Benjamín Morales. Según informó El Mercurio, Villanueva ganaría la pulseada y atajaría el domingo en Talcahuano.

Así las cosas, lo más probable es que Gabriel Maureira vuelva a atajar en el Cacique la próxima semana cuando los albos den por cerrada la primera rueda de la Liga de Primera ante Cobresal en el Estadio Monumental.

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En síntesis

El técnico Fernando Ortiz busca la clasificación de Colo Colo a semifinales de la Copa.

El arquero Eduardo Villanueva asoma como titular ante Huachipato debido a las bajas por selección.

El plantel Colo Colo necesita que Deportes Concepción sume puntos ante Coquimbo Unido el viernes.