El presidente de Blanco y Negro dejó clara su postura respecto a los conciertos en el Estadio Monumental, pese a los problemas con la cancha.

En Colo Colo están tensos los ánimos luego del segundo empate consecutivo, pues el domingo igualaron 1-1 con Deportes Concepción y se empieza a acortar la distancia con sus escoltas en la Liga de Primera 2026.

Si bien ahora los albos tienen una semana de descanso, miran de reojo la llave de octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano, donde no podrán hacer de local en el Estadio Monumental.

Esto porque La Ruca albergará el concierto de Romeo Santos y Prince Royce el próximo domingo 20 de septiembre, por lo que la cancha necesitará de un tiempo para recuperarse.

La defensa de Mosa por los conciertos en el Monumental

Pese a este contratiempo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, defendió la realización de estos eventos en la reducto de Pedrero, descartando que el problema anterior en el campo de juego haya sido por los recitales.

“Está todo coordinado. La cancha no falló por el tema de los recitales, falló por el tema de los aguaceros que tuvimos, los más grandes aguaceros de los últimos tiempos en Santiago”, comenzó respondiendo a la prensa.

“Hoy día en la noche entra la productora y en un mes más nosotros volvemos al Estadio Monumental y va a estar impecable”, aseguró el timonel albo.

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Respecto a la importancia de los conciertos para las finanzas del club, Mosa puso como ejemplo a los grandes estadios del mundo.

“Es importante, si ustedes ven los grandes equipos del mundo, los grandes estadios del mundo, logran tener esta combinación. Tenemos que vigilar que la cancha esté en buenas condiciones, para eso estamos trabajando”, completó el puertomontino.

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¿Cuándo Colo Colo podrá volver al Monumental?

Se espera que Colo Colo vuelva a ser local en el Estadio Monumental recién a fines de octubre o inicios de noviembre, cuando enfrente a Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera. Antes solo tiene partidos de visita.