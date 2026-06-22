Figura de Colo Colo abre la puerta a su salida: “No tengo ningún problema”

El jugador de Colo Colo que sorprende y abre la puerta para poder salir del 'Cacique'.

Colo Colo tuvo una tremenda actuación el pasado fin de semana dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ tuvieron un soberbio debut tras imponerse por 3-0 ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura.

Mientras se desarrolla esta competición, en el ‘Cacique’ ya empiezan a ver lo que será su actución dentro del mercado de pases, en el que el equipo de Fernando Ortiz espera poder perfeccionar su plantilla para el segundo semestre.

En lo que es este mercado, no solo se habla de lo que pueden ser los posibles fichajes para en Colo Colo, ya que también en esta ventana de transferencias hay jugadores que podrían dejar el club.

Dentro de esta lista, hay un importante nombre del ‘Popular’ que podría estar viviendo sus últimas semanas en Colo Colo y se trata del volante argentino, Claudio Aquino.

Aquino abre la puerta de salida | Foto: Photosport

En los últimos días, el volante trasandino conversó con los medios de lo que ha sido su bullada continuidad en el club, en el que tras su lesión no ha podido ver minutos y ya su permanencia, empieza a ser cuestionada por los hinchas.

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“No tengo ningún problema en sentarme a hablar con Aníbal Mosa, con la dirigencia, con quien sea. Son cosas que se hablarán personalmente dentro del club o donde sea”, declaró el jugador de Colo Colo.

Ante este escenario, se espera que las próximas semanas puedan ser claves para conocer que será del futuro de Claudio Aquino, quien junto a la dirigencia del club tendrá que ver si sigue o se va de Colo Colo.

En Síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile.

venció a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile. El entrenador Fernando Ortiz busca perfeccionar la plantilla del club para el segundo semestre.

busca perfeccionar la plantilla del club para el segundo semestre. El volante argentino Claudio Aquino evalúa su continuidad con la dirigencia de Aníbal Mosa.