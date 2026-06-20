El elenco albo impuso su jerarquía de principio a fin en el Estadio Santa Laura, despachando un categórico 3-0 frente al cuadro recoletano para arrancar el torneo con abrazos.

Colo Colo arrancó con el pie derecho y total seguridad su participación en la Copa Chile. Los albos dominaron de principio a fin el encuentro disputado en el Estadio Santa Laura, demostrando una altísima intensidad desde el pitazo inicial.

El Cacique no demoró en abrir la cuenta: a los 6′, un inspirado Lautaro Pastrán lideró una jugada personal hasta el área y remató con potencia. Aunque el guardameta Jaime Vargas evitó el grito de gol en primera instancia, en el rebote apareció Tomás Alarcón con un auténtico misil para decretar el 1-0 que desató los festejos populares.. El “King” estiró las cifras desde los doce pasos

La superioridad del cuadro visitante se mantuvo a lo largo de toda la primera mitad, asfixiando las salidas del conjunto de Recoleta. Cuando el descanso ya asomaba en el horizonte, a los 36′, Lautaro Pastrán volvió a instalarse con peligro en el área rival hasta que fue derribado por Pedro Sánchez, obligando a que el juez Franco Jiménez dictara la pena máxima. El encargado de ejecutar el cobro fue Arturo Vidal, quien se adueñó del tiro penal a los 37′ y acomodó la pelota con un derechazo fuerte hacia el palo izquierdo de la portería para estructurar el 2-0 transitorio.

Apenas una oportunidad clara de gol logró generar Deportes Recoleta durante la primera mitad, aprovechando un pequeño parpadeo en la última línea del Cacique. En el minuto 45′, Camilo Rodríguez se la jugó y sacó un zapatazo sorpresivo desde fuera del área grande. El disparo forzó la estirada del golero Gabriel Maureira, quien alcanzó a rozar la pelota con la punta de los dedos antes de que esta golpeara directamente en el travesaño y se alejara por completo de la portería alba.

Colo Colo festejó en el Santa Laura

En el complemento, la tónica del partido no varió sustancialmente y Colo Colo estiró aún más su dominio ofensivo en el césped de Independencia. A los 54′, Francisco Alarcón tomó del brazo a Maximiliano Romero dentro del área y lo bajó, decretándose un nuevo lanzamiento penal para la visita. A los 55′, el mismo “Tigre” Romero tomó el esférico y se encargó de fusilar con un derechazo raso y esquinado para sellar el 3-0 definitivo, cerrando una tarde redonda para las aspiraciones del cuerpo técnico albo.

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Debut histórico y liderato absoluto en el Grupo E

El tramo final del partido estuvo marcado por las sustituciones y un hecho sumamente emotivo para la cantera popular: a los 83′, Romero dejó la cancha para el ingreso de Felipe Raipán, un joven delantero de apenas 16 años que hizo su debut absoluto en el profesionalismo con los albos.

Con este gran resultado tras completarse los seis minutos de adición, Colo Colo quedó instalado en la punta de la tabla de posiciones del Grupo E con tres unidades, igualando en puntaje con Unión Española y Recoleta, mientras que O’Higgins se mantiene en el fondo sin registrar partidos disputados.