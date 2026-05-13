Gabriel ‘Coca’ Mendoza le exige a Fernando Ortiz ganar la ‘final’ ante Coquimbo Unido: “Este año…”

Colo Colo necesita vencer a Coquimbo para entrar a semifinales de la Copa de la Liga y Coca Mendoza se lo hizo saber a Fernando Ortiz.

Colo Colo tiene una verdadera ‘final’ esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, toda vez que debe enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga con la obligación de sacar un buen resultado.

Un triunfo deja al Cacique clasificado a las semifinales del torneo, mientras que un empate lo haría tener que esperar al último duelo ante Huachipato. Una caída, por otro lado, básicamente sepulta las aspiraciones considerando que Coquimbo Unido quedaría líder y enfrenta al eliminado Deportes Concepción en la última fecha.

Gabriel ‘Coca’ Mendoza se toma el encuentro como una final y le exige a Fernando Ortiz ganar un partido ‘importante’: “No recuerdo exactamente cuántos días pasaron entre que Ortiz llegó al club y jugó contra la U, entonces no sé si sea justo condenarlo por ese resultado”, dijo a El Mercurio.

Colo Colo y Coquimbo se miden nuevamente. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ‘Coca’ recuerda que Colo Colo perdió los dos partidos el 2025 que, si ganaba, clasificaba a una copa internacional: “El final del Campeonato Nacional sí fue malo; perdió dos partidos que no podía perder y quedamos fuera de la Copa Sudamericana”

“Este año el equipo va bien. No termina de deslumbrar, pero es sólido, eficiente. Juega con confianza y eso se nota en los partidos donde hay mucho en juego”, remató en el cierre sobre cómo juega Colo Colo.

Publicidad

La mesa está servida y el Cacique tiene a la mano la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, donde pretende salir airoso del puerto pirata para celebrar meterse entre los 4 mejores del torneo.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido por la Fecha 4 del Grupo A.

El partido decisivo se disputará esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Publicidad