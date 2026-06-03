Ganó la Copa Libertadores con Colo Colo, pero sorprende con una potente confesión: “Me habría identificado más con la UC”

El histórico jugador, que defendió las camisetas de Colo Colo y la UC, explicó qué factor terminó marcando su identificación con uno de los dos clubes.

Formado en Magallanes y con pasos destacados por Cobreloa y el Necaxa de México, Eduardo “Lalo” Vilches es una de las figuras más reconocidas del fútbol chileno de las décadas de los 80 y 90.

No obstante, fue en Colo Colo y Universidad Católica donde dejó una huella especial. El exdefensor fue protagonista en ambas instituciones, siendo parte de equipos que marcaron una época y que quedaron grabados en la memoria de los hinchas.

Por lo mismo, cada vez que habla de su identificación con uno u otro club sus palabras generan repercusión.

Lalo Vilches en su paso por el Popular levantó 11 títulos | FOTO: Archivo

La inesperada confesión de Eduardo Lalo Vilches

Y esta vez no fue la excepción, ya que el oriundo de Colina sorprendió al reconocer en conversación con Los Tenores de ADN Deportes que, pese a haber conquistado la Libertadores con el Cacique hubo un momento en que sintió una conexión muy especial con los Cruzados.

“Desde mi punto de vista, los sueños son los que te motivan a llegar a instancias mayores. Creo que me identifico más con Colo Colo por el tema de haber ganado la Copa Libertadores”, reconoció Vilches.

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Sin embargo, inmediatamente después realizó una confesión que llamó la atención. “Si no la hubiésemos tenido (la Libertadores), me hubiera identificado más con Católica, porque solamente había chilenos en el equipo y se hizo una campaña extraordinaria”, agregó.

De esta manera, Vilches dejó en claro que la obtención del máximo trofeo continental en 1991 terminó inclinando la balanza a favor del conjunto popular.

En resumen…

Eduardo “Lalo” Vilches reveló que la Copa Libertadores ganada con Colo Colo inclinó su identificación hacia los albos, aunque admitió que de no haber conseguido ese título se habría sentido más cercano a Universidad Católica.