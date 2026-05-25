El defensor de Colo Colo, Joaquín Sosa ilusiona a todos los hinchas sobre su futuro.

Colo Colo sigue celebrando lo que fue una importante victoria en condición de visitante ante la Universidad Católica, en donde los ‘Albos’ vencieron por 2-1 a los ‘Cruzados’ y se siguen encaminando al título del fútbol chileno.

Tras lo que fue este duelo, el defensor uruguayo Joaquín Sosa habló con la prensa y después de su tremenda actuación ante la UC, fue consultado sobre lo que será su futuro en el club, en la que abrió la puerta a la posibilidad de seguir en Colo Colo.

“Yo estoy bien acá, estoy feliz, no he hablado sobre eso (mi continuidad) seguramente, ya se acerca la fecha y se tiene que definir algo”, parte señalando Sosa.

En esa línea, el zaguero del ‘Cacique’ manifiesta que está muy feliz en el equipo de Fernando Ortiz, en la que trabaja con todo para estar de buena forma y ser un aporte para Colo Colo.

Sosa está feliz en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo estoy feliz, me enfoco en trabajar, estar día a día mejor para poder conseguir los triunfos el fin de semana”, declara.

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Concluyendo, Sosa dejó más que abierta la posibilidad de poder continuar en Colo Colo, en la que expresó que si todas las partes que serán importante para tomar esta decisión se ponen de acuerdo, su estadía en el ‘Cacique’ podría extenderse.

“Estoy feliz, si todas las partes ponen de su parte, esto se puede dar y podemos continuar, pero no se nada, pero estoy trabajando para poder seguir en este club”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció por 2-1 a Universidad Católica y se encamina al título chileno.

venció por 2-1 a Universidad Católica y se encamina al título chileno. El defensor uruguayo Joaquín Sosa abrió la posibilidad de continuar en Colo Colo.

abrió la posibilidad de continuar en Colo Colo. El zaguero manifestó estar feliz en el equipo que dirige el entrenador Fernando Ortiz.