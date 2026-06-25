El exzaguero le analizó lo que debería hacer el "Cacique" en esta intertemporada para reforzar su plantel.

Colo Colo sigue en la búsqueda de variantes para potenciar su plantel y, en ese contexto, Gonzalo Jara entregó su visión sobre las necesidades del equipo albo. El exdefensor y bicampeón de América con La Roja, hoy comentarista en Los Tenores de ADN, fue claro al señalar los nombres que, a su juicio, podrían marcar diferencias en el funcionamiento del equipo.

“Hoy día necesita más un jugador como (Diego) Valdés en la búsqueda futbolística para que siga creciendo Colo Colo. Urgencia para mí es Valdés para que vaya encontrando ese jugador”, sostuvo el exseleccionado, apuntando directamente a la necesidad de un mediocampista creativo que ordene el juego.

Gonzalo Jara ve con buenos ojos el arribo de Diego Valdés a Colo Colo.

En esa misma línea, también se refirió a la situación de otros nombres en ofensiva, dejando dudas sobre su actualidad: “Está Aquino. O sea, tiene a Aquino, pero un Aquino que no está bien. Que a mí me gusta, lo vi jugar mucho en Argentina y es un jugador que me gusta. Pero los momentos futbolísticos son los que mandan”.

Jara también puso el foco en otra falencia del plantel: la falta de extremos naturales. “Yo creo que lo que hoy día (Jordhy) Thompson es una necesidad para una posición que no tiene. Colo Colo no tiene extremos. Pastrán no es extremo, Hernández no es extremo, Marchant es extremo”, analizó.

El exdefensor profundizó en este punto, explicando cómo esa carencia limita las opciones tácticas del equipo: “No tiene un extremo que finalmente ayuda mucho para cambiar el sistema. Colo Colo está repitiendo el sistema durante la última fecha y lo ha hecho bien, le ha ido bien. Pero en algún momento te van a tomar la mano”.

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Finalmente, Jara advirtió que el equipo deberá evolucionar si quiere sostener su rendimiento en el tiempo: “En algún momento hay que cambiar el sistema, la forma, cambiar el ataque, seguramente cuando lo necesite. Yo creo que lo que va a buscar son variantes, en ese sentido”.