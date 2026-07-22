Gonzalo Jara sorprende con su postura sobre el posible arribo de Alexis Sánchez a la U: esto dijo el bicampeón de América

El futuro del delantero chileno sigue generando debate y un bicampeón de América con La Roja entregó su particular mirada sobre el tema.

Universidad de Chile continúa trabajando en la búsqueda de estabilidad deportiva luego de un inicio de temporada marcado por las dudas y la presión sobre el funcionamiento del cuadro dirigido por Fernando Gago.

En medio de ese escenario, uno de los temas que vuelve a instalarse entre los hinchas azules es el mercado de fichajes, donde el nombre de Alexis Sánchez nuevamente aparece como una posibilidad que genera ilusión en parte del mundo universitario.

El tocopillano deberá definir dónde continuará su carrera tras su salida del Sevilla y en las últimas horas volvió a ser vinculado con el Romántico Viajero, en caso de no encontrar una opción en alguno de los principales torneos del Viejo Continente.

Gonzalo Jara no cree en la vuelta del Niño Maravilla

En ese contexto, si hay alguien que conoce de cerca al “Niño Maravilla” es Gonzalo Jara, quien compartió camarín con el delantero en la Selección Chilena, por lo que ex defensor fue consultado por un eventual retorno de Alexis al fútbol chileno y entregó una respuesta categórica.

“Yo creo que no se va a dar, soy súper tajante. Creo que va de la misma línea de lo que hizo Claudio Bravo en su carrera. Ahora, ¿de qué lo puede hacer? Sí, creo que es algo muy personal”, señaló en Los Tenores de ADN Deportes.

Por mientras, Alexis Sánchez disfruta de sus vacaciones junto a su polola y su hija | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Publicidad

Además, Jara también explicó que el entorno que se vive en el CDA podría ser un elemento a considerar para una figura de la magnitud de Sánchez. “Yo creo que siempre está el análisis de cómo está el club, de si hay tranquilidad y en la U no hay tranquilidad hace mucho”, comentó.

Por último, el ex seleccionado chileno apuntó que “lo que la U necesita para mí es funcionamiento, encontrar otro tipo de cosas, recuperar jugadores. Esta semana que tuvieron para poder trabajar era lo que la U necesita”.

En resumen…

Gonzalo Jara fue consultado por un posible regreso de Alexis Sánchez a Universidad de Chile y entregó una respuesta contundente: aseguró que cree que la vuelta del “Niño Maravilla” al cuadro azul no se concretará.

Publicidad