Marcelo Ramírez está fascinado con este jugador de Colo Colo: “Me llama mucho la atención”

El Rambo analizó lo hecho por un jugador de Colo Colo y se deshizo en elogios en el cierre de la primera rueda.

Colo Colo no detiene su marcha y el sábado pasado le pasó por encima a Cobresal, equipo que se hunde en la parte baja de la tabla y fue vapuleado por Fernando Ortiz y sus dirigidos: claro 0-3 a favor del Cacique en el Estadio Monumental.

El partido ante los mineros representó la vuelta a la titularidad de Gabriel Maureira, quien no había jugado ante Huachipato la semana antepasada por estar con la Selección Chilena Sub 20 y disputando amistosos.

Por primera vez, Maureira dejó el arco en cero y esto fue valorado por Marcelo Ramírez en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Yo quería destacar lo de Gabriel Maureira. Ahora salió una sola jugada, la tapada de Ulloa, pero después hubo balones en donde tuvo que salir”, dijo.

Maureira dejó el arco en cero en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Sabe cuándo salir. Me llama mucho la atención la tranquilidad para la toma de decisiones y no me gustaría que llegue un arquero mundialista porque es difícil que no se siente en el banco”, complementó el Rambo.

Sin asco, Ramírez asegura que Maureira ya se comporta como si tuviese varios años en Primera División: “Está mostrando cosas de arquero de equipo grande; decisiones finas, cuándo salir, cuándo no”, remató.

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¿Seguirá atajando Maureira? Ahora viene la Copa Chile y Fernando Ortiz deberá decidir si rota al arquero en esta competición o si le sigue dando la titularidad definitiva a Gabriel Maureira para que no pierda ritmo.

En síntesis

Colo Colo derrotó por 0-3 a Cobresal en el Estadio Monumental el sábado pasado.

Fernando Ortiz comanda la marcha del equipo líder frente a un Cobresal relegado.

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