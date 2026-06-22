No es Manuel Pellegrini: Gonzalo Jara revela al DT ideal para la Selección Chilena: “Es lo que necesita”

El 'Bicampeón de América' Gonzalo Jara deja en bandeja a este entrenador para la Selección Chilena.

En las últimas horas una importante noticia se dejó ver en Argentina y todo esto tras la renuncia del estratega Gustavo Álvarez en San Lorenzo, la que empieza a posicionar al ex DT de la Universidad de Chile como un importante candidato para asumir la banca de la Selección Chilena.

Sobre esto, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en ‘Los Tenores Mañaneros’ de Radio ADN y reaccionó a esta noticia, en la que no duda que Álvarez sería un gran nombre para poder ser el nuevo entrenador de ‘La Roja’.

“Desde lo futbolístico me gustó desde su llegada a la Universidad de Chile, ya con un conocimiento del fútbol chileno en su paso por Huachipato campeón, le dio una identidad rápida y eso es lo difícil de un entrenador”, parte señalando Jara.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ apunta desde ya a Gustavo Álvarez como su gran candidato para llegar a la Selección Chilena, ya que hoy en día es lo que el equipo nacional necesita para su nuevo proyecto.

Jara propone a Álvarez | Foto: Photosport

“Cuando llega a un club o una selección y le da una claridad futbolística, una identidad rápida y es lo que se necesita la selección”, declaró.

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Finalmente, Jara destaca también lo que son los grandes aspectos que maneja Gustavo Álvarez como entrenador, en la que le gusta su forma de expresarse y su tranquilidad, la que sin duda es importante para un manejo de grupo.

“Me gusta como declara, su forma de ser también, su tranquilidad, creo que el conocimiento que tiene del fútbol chileno en su paso, que fue bueno además, lo puede tener como candidato sin duda”, cerró.

En Síntesis

Gustavo Álvarez renunció como director técnico del club argentino San Lorenzo .

renunció como director técnico del club argentino . El exjugador Gonzalo Jara postuló a Álvarez como candidato para la Selección Chilena.

postuló a Álvarez como candidato para la Selección Chilena. El entrenador registra pasos previos en el fútbol chileno por Huachipato y Universidad de Chile.