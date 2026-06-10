El delantero de Colo Colo se retractó por sus declaraciones del pasado domingo en la derrota contra Huachipato por la Copa de la Liga.

Este miércoles se dieron a conocer las disculpas públicas del delantero Javier Correa de Colo Colo, quien se retractó por sus incendiarias declaraciones del fin de semana.

El cordobés apuntó al árbitro Nicolás Gamboa por algunos cobros y procedimientos cuestionables a su parecer, en la derrota del Cacique por 1-0 ante Huachipato en la Copa de la Liga.

Luego de conocerse que estas declaraciones iban a ser informadas al Tribunal de Disciplina, arriesgando una seria sanción, el futbolista de 33 años salió a retractarse por medio de un video.

“Acá estoy pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo, fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento ni con ánimos de ofender a nadie”, comenzó diciendo.

“Uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos. Nosotros, como todos los árbitros, por ahí se pueden cometer errores y hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca”, agregó.

“Pedirle mis disculpas al árbitro de ese momento de turno y a todos los árbitros del fútbol chileno”, completó el goleador argentino.

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Mira el VIDEO a continuación:

Con esto, Correa buscaría evitar la sanción del Tribunal de Disciplina o que el castigo sea menor de lo esperado, el que tendría que cumplir en la Liga de Primera, pues Colo Colo quedó eliminado en la Copa de la Liga.

En síntesis

Javier Correa se disculpó mediante video con el árbitro Nicolás Gamboa este miércoles.

se disculpó mediante video con el árbitro Nicolás Gamboa este miércoles. Derrota 1-0 sufrió Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga.

sufrió Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga. Tribunal de Disciplina recibiría el informe arriesgando una seria sanción para el futbolista.