El goleador de Colo Colo se perderá varios partidos por la Liga de Primera 2026, aunque puede apelar al castigo.

En Colo Colo no lo pueden creer, pero tienen un gran problema tras conocerse la sanción que le dio el Tribunal de Disciplina al delantero Javier Correa, por los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa de hace dos semanas.

Aquello ocurrió tras el partido contra Huachipato, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, cuando el goleador argentino criticó el actuar del referee en zona mixta tras la derrota por 1-0 en Talcahuano.

Sus palabras fueron incluidas en el informe arbitral, por lo que corría el riesgo de recibir una fuerte castigo.

Un castigo ejemplificador

Y así fue, porque pese a pedir disculpas públicas a través de un video, el organismo con facultades independientes en la ANFP le dio cuatro partidos de suspensión.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, como Colo Colo quedó eliminado en la Copa de la Liga, tendrá que cumplirla en la Liga de Primera 2026.

Eso sí, el cordobés tiene la posibilidad de apelar y esperar que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revierta el fallo.

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Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X sobre el castigo a Javier Correa.

Los partidos que se perderá Correa

Si es que la sanción se mantiene, el delantero de 33 años se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins, por la segunda rueda del torneo nacional.

Esto significará un gran problema para el entrenador Fernando Ortiz, quien venía encontrando el equipo titular que lo ha llevado liderar el campeonato con 10 puntos de ventaja.

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En síntesis