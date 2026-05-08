“Contusión en la rodilla”: Fernando Ortiz sufre baja de último minuto en Colo Colo para la Copa de la Liga

El entrenador de los albos sufrió una dura baja de último minuto en Colo Colo para medirse ante Deportes Concepción.

Este sábado 9 de mayo a las 5:30 de la tarde, Colo Colo volverá a ver acción por la Copa de la Liga, torneo nacional en donde deberá recibir en el Estadio Monumental la visita de Deportes Concepción por la Fecha 5 del Grupo A.

Fernando Ortiz y sus dirigidos están completamente mentalizados en obtener los tres puntos y, de esa manera, acercarse a la clasificación a las semifinales del flamante nuevo torneo que estrenó el balompié criollo este año.

Aquino OUT ante el Conce. | Foto: Photosport

Lamentablemente para el entrenador argentino, se confirmó el diagnóstico de Claudio Aquino y el argentino no va a ir citado para enfrentar al León de Collao: “Contusión en la rodilla”, informó el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt.

Cabe mencionar que Claudio Aquino hace un tiempo que no es titular en los albos y entra en los segundos tiempos, donde ha lucido un buen juego. En el último partido ante Coquimbo Unido, por ejemplo, fue clave viniendo desde el banco para aportar al triunfo albo.

De esta manera, el ex Vélez Sarsfield tendrá que ver desde las tribunas del Estadio Monumental el partido de sus compañeros y espera poder decir presente la próxima semana cuando los albos visiten a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y reciban a Ñublense por la Liga de Primera.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30.

El volante Claudio Aquino fue descartado por una contusión en la rodilla confirmada hoy.

El equipo de Fernando Ortiz busca clasificar a semifinales en la Fecha 5.