El atacante fue escogido como la figura del encuentro por la transmisión oficial. Sin embargo, le dio todo el mérito de la victoria a sus compañeros.

Colo Colo consiguió una valiosa remontada ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental y quedó como líder momentáneo del Grupo A de la Copa de La Liga. El equipo de Fernando Ortiz reaccionó a tiempo tras irse en desventaja al descanso y terminó imponiéndose por 3 a 1 ante el cuadro penquista.

Uno de los jugadores que sacó la voz tras el compromiso fue Javier Correa, quien nuevamente fue una de las figuras del “Cacique” y valoró el trabajo silencioso que viene realizando el plantel albo en las últimas semanas. El delantero argentino dejó claro que el equipo aún está lejos de conformarse pese al buen presente.

Javier Correa muestra su humildad tras el triunfo albo en el Monumental. (Foto: Photosport)

“Yo soy un convencido de que el trabajo siempre termina pagando, y nosotros venimos trabajando bien, en silencio, con humildad. Nos queda mucho por crecer. Esto no es un techo y no hemos conseguido nada, así que todo lo que vayamos haciendo durante el año se ve reflejado a fin de año recién”, señaló el atacante en conversación con TNT Sports.

Javier Correa baja la euforia tras el triunfo de Colo Colo

El delantero albo también tuvo palabras para el reconocimiento como mejor jugador del partido, aunque sorprendió humildemente al asegurar que otros compañeros merecían quedarse con el premio por lo mostrado en el segundo tiempo.

“Muchas gracias. Me sorprendí, la verdad, me sorprendí. Pensé que el Chinito, el Maxi podrían haber sido la figura, porque el equipo demostró carácter en el segundo tiempo. Creo que lo dimos vuelta rápido, y es importante seguir por la buena racha”, comentó.

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Además, Correa se refirió al esquema ofensivo que viene utilizando Fernando Ortiz con dos delanteros y destacó el buen momento de Maximiliano Romero. “Eso es lo que me está pidiendo ahora momentáneamente para ayudar al equipo. También aprovechando el buen momento del Maxi, que la está metiendo, y eso es importante”.

“Por ahí, bueno, yo quedo como actor en segundo plano, pero no importa. Mientras ganemos, me toca convertir a veces, y eso es importante, que sí, que Colo Colo siga ganando”, cerró el atacante albo.

Con esta victoria, Colo Colo llegó a los 10 puntos y quedó como líder exclusivo del Grupo A de la Copa de La Liga, superando momentáneamente a Coquimbo Unido, que tiene siete unidades y aún debe disputar su partido pendiente frente a Huachipato.

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DATOS CLAVE

Colo Colo lidera el Grupo A con 10 puntos tras vencer a Deportes Concepción.

El delantero Javier Correa fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

El equipo superó a Coquimbo Unido, que se mantiene con siete unidades.