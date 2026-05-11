Ivo Basay pone en un altar a este jugador de Colo Colo y hace las paces tras críticas: “Nobleza obliga”

El ex delantero de Colo Colo en la década de los 90 hace las paces con criticado jugador y le lanza tremendo elogio.

Colo Colo vive un momento dulce de la temporada 2026 donde marcha al tope de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 como en la Copa de la Liga, donde este miércoles se jugará el paso a las semifinales del torneo.

“Más allá del tema cómo está jugando Colo Colo, es que volvió a ser el equipo protagonista que te presiona, no deja espacios, corren todos y arrinconan al rival”, analizó de entrada el ex delantero Ivo Basay en el programa Círculo Central.

En esa línea, el ‘Hueso’ dice que “Hace tiempo que no veía a Colo Colo con ese espíritu, más allá del tema futbolístico porque ha variado dentro de la cancha jugando con dos delanteros, punteros abiertos… pero la actitud y la pasión no ha cambiado”, agregó.

Javier Correa vive un buen momento en Colo Colo. | Foto: Photosport

Antes de seguir con otros temas en el programa, Ivo Basay se detiene en Javier Correa para elogiar al delantero después de que él mismo lo criticó en más de una oportunidad por su actitud y su falta de goles.

“Nobleza obliga. Hicimos una crítica a Correa y en los últimos partidos, más allá de analizarlo en lo futbolístico, es su impronta. Asume un rol que tiene que ser protagonista, pelea, se traslada, trata de hacer lo que no estaba haciendo antes y ha cambiado bastante”, dijo.

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Javier Correa y sus compañeros en Colo Colo buscarán seguir con los abrazos esta semana cuando enfrenten a Coquimbo Unido el miércoles por la Copa de la Liga y luego el domingo a Ñublense por la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera y la Copa de la Liga en mayo 2026.

Ivo Basay destacó el cambio de actitud y el rol protagonista del delantero Javier Correa.

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