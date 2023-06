En los últimos días se había informado que Darío Lezcano no iba a estar en la citación de Colo Colo para enfrentar a Deportivo Pereira por Copa Libertadores, lo que no había dejado para nada contento al ex Tijuana de México.

Y es que mucho se había hablado sobre una fuerte discusión entre el entrenador albo con el delantero guaraní lo que habría desatado la molestia del DT, así lo dio a conocer Juan Cristóbal Guarello hace un tiempo.

Lezcano vuelve a sonreír en Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

No obstante, fue en el programa Deportes en Agricultura que el mismo periodista contó nuevas novedades sobre la actual relación entre el ex seleccionado paraguayo y el adiestrador argentino-boliviano.

“Tengo un datito de Lezcano. Hubo una conversación con Quinteros, me parece que fue ayer y decidieron bajar las banderas, hacer las paces y decir que se necesitan mutuamente y se arregló el asunto”, indicó en el arranque.

Agregando que Lezcano “estaba cortadísimo porque había existido un cruce hace varios meses ya, que en medio tuvo la lesión de Lezcano, pero todo se fue potenciando, estaba cortado y ayer Lezcano fue a hablar con Quinteros”.

“Algunos jugadores importantes le dijeron a Quinteros que a Darío lo necesitan”, sentenció.

Hay que enfatizar que Lezcano ya recibió la buena noticia de que si estará presente en uno de los partidos más importantes del año para el Cacique.