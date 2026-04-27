Universidad de Chile tiene un nuevo movimiento confirmado en su directorio. Luego de la renuncia de Michael Clark a la presidencia, trascendió que un influyente personaje de la política hará ingreso a Azul Azul.

¿De quién se trata? Según detalló TVN Deportes, ese es el caso de José Miguel Insulza. El experimentado abogado, activo militante del Partido Socialista, será ratificado como integrante de la cúpula institucional.

Luego de dejar su labor en el parlamento, el ministro de Estado bajo los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos iniciará su participación en el equipo de sus amores este 28 de abril.

“La sesión, donde se espera que Cecilia Pérez asuma como presidenta de la concesionaria, contará con una sorpresa asegurada”, comenzó señalando la fuente indicada.

“El Panzer, reconocido hincha azul que terminó su periodo parlamentario en marzo pasado, hará ingreso al directorio invitado por José Correa, uno de los miembros de la plana a cargo del club”, agregó.

José Miguel Insulza será director de Universidad de Chile a través de Azul Azul. (Imagen: ATON)

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José Miguel Insulza, el nuevo director de Universidad de Chile

Cabe consignar que el aludido fue ministro de Relaciones Exteriores, de la Secretaría General de Presidencia e Interior. A su vez, destacó como Secretario General de la OEA (2005-2015) y es seguidor del Romántico Viajero.

“Desde chico que soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, lanzó en entrevista con La Tercera en 2018.

En síntesis:

José Miguel Insulza se integrará al directorio de Azul Azul el próximo 28 de abril .

se integrará al directorio de el próximo . El ex secretario de la OEA ingresa a la concesionaria invitado por el director José Correa .

ingresa a la concesionaria invitado por el director . Cecilia Pérez asumirá la presidencia tras la renuncia de Michael Clark a la institución.