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Copa Libertadores

Ojo UC: Qué canal transmite en Chile el partido de Cruzeiro vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores￼

El importante duelo entre el club brasileño y el argentino será seguido de cerca por los hinchas de Universidad Católica.

Cruzeiro y Boca animarán un atractivo duelo por la Copa Libertadores.
© Getty ImagesCruzeiro y Boca animarán un atractivo duelo por la Copa Libertadores.

Tras caer por 1 a 0 ante Universidad de Chile por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, Universidad Católica da vuelta la página y se enfoca en su desafío internacional.

El cuadro cruzado ya viajó a Guayaquil, donde este miércoles 28 visitará a Barcelona por la fecha 3 de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Mientras prepara ese compromiso, en la precordillera también habrá atención puesta en Brasil. Cruzeiro y Boca Juniors, dos rivales directos del Grupo D, se enfrentarán en el Estadio Mineirão en un resultado que puede marcar el desarrollo de la zona.

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Por eso, en la Franja seguirán de cerca lo que ocurra entre el elenco de Belo Horizonte y el Xeneize, conscientes de que cualquier tropiezo ajeno puede transformarse en una oportunidad propia.

Así va la tabla de posiciones del Grupo D:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 4 6
2 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Cruzeiro 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

Horario y día: ¿Cuándo juega Cruzeiro vs. Boca Juniors?

El partido entre Cruzeiro y Boca Juniors arrancará a las 20:30 horas de Chile continental en el Estádio Governador Magalhães Pinto, conocido popularmente como Mineirão.

Los rivales de los Cruzados saltan a la cancha | FOTO: Pier Giorgio Giavelli/Photosport

Los rivales de los Cruzados saltan a la cancha | FOTO: Pier Giorgio Giavelli/Photosport

TV: ¿Cómo ver en Chile a Cruzeiro vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Cruzeiro vs. Boca Juniors será transmitido por ESPN 7 y Disney Plus Premium.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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