Ojo UC: Qué canal transmite en Chile el partido de Cruzeiro vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores￼

Tras caer por 1 a 0 ante Universidad de Chile por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, Universidad Católica da vuelta la página y se enfoca en su desafío internacional.

El cuadro cruzado ya viajó a Guayaquil, donde este miércoles 28 visitará a Barcelona por la fecha 3 de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Mientras prepara ese compromiso, en la precordillera también habrá atención puesta en Brasil. Cruzeiro y Boca Juniors, dos rivales directos del Grupo D, se enfrentarán en el Estadio Mineirão en un resultado que puede marcar el desarrollo de la zona.

Por eso, en la Franja seguirán de cerca lo que ocurra entre el elenco de Belo Horizonte y el Xeneize, conscientes de que cualquier tropiezo ajeno puede transformarse en una oportunidad propia.

Así va la tabla de posiciones del Grupo D:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 4 6 2 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Cruzeiro 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

Horario y día: ¿Cuándo juega Cruzeiro vs. Boca Juniors?

El partido entre Cruzeiro y Boca Juniors arrancará a las 20:30 horas de Chile continental en el Estádio Governador Magalhães Pinto, conocido popularmente como Mineirão.

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Los rivales de los Cruzados saltan a la cancha | FOTO: Pier Giorgio Giavelli/Photosport

TV: ¿Cómo ver en Chile a Cruzeiro vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Cruzeiro vs. Boca Juniors será transmitido por ESPN 7 y Disney Plus Premium.