El entrenador de Colo Colo se refirió al gran momento del cordobés y le puso tarea para los partidos que vienen.

En Colo Colo están listos para recibir este sábado a Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026, partido que se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

El Cacique llega como líder del Grupo A junto a Coquimbo Unido, por lo que necesitan ganar ante el León de Collao para despegarse de los Piratas, recordando que solo clasificará a semifinales el que termine primero del grupo.

Sobre aquello habló esta jornada el entrenador albo Fernando Ortiz, quien se refirió a la importancia de este duelo: “Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratarando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba”.

“Tenemos que tomarlo como si fuera determinante, para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado”, indicó el técnico argentino.

También se refirió a la preparación que tuvieron para este compromiso y el del próximo miércoles contra Coquimbo, por esta misma competencia.

“Si bien fue una semana corta que nos tocó una preparación diferente, nos preparamos también para afrontar dos fechas de esta competencia, y estamos con toda ilusión de hacer un buen partido de mañana y poder ir a Coquimbo también a realizar un buen partido”, expuso.

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El mensaje para Javier Correa

En la instancia, el Tano Ortiz también tuvo palabras para el gran momento que atraviesa Javier Correa, el delantero argentino que había sido muy criticado y que en los dos últimos partidos lleva tres goles anotados.

Ante aquello, el DT destacó a sus dos delanteros, sumado Maximimilano Romero, e hizo un llamado al cordobés a no dejarse estar.

“Creo que todos están en un buen momento, hay que saber aprovecharlos y que aproveche su oportunidad si le toca jugar. Son delanteros que viven del gol y hoy pasan un buen momento, ojalá lo sigan aprovechando”, lanzó el ex Santos Laguna.

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Te dejamos las palabras de nuestro entrenador Fernando Ortiz en la previa de nuestro partido ante Deportes Concepción en la 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/EX4Hsx2dJ4 — Colo-Colo (@ColoColo) May 8, 2026

En síntesis