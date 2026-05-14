El árbitro Gastón Philippe le mostró la tarjeta roja al entrenador de Colo Colo, terminado el partido contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Este jueves se dio a conocer el informe arbitral de Gastón Philippe Noriega, quien impartió justicia anoche en el partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo, duelo pendiente por la cuarta fecha del Grupo A en la Copa de la Liga, donde los Piratas se impusieron por 1-0.

El resultado del compromiso desató la furia del entrenador albo Fernando Ortiz, quien protestó en varios pasajes del juego contra el árbitro, incluso terminado el partido ingresó a la cancha para encararlo directamente.

Cabe recordar que este marcador dejó al Cacique sin depender de sí mismo para clasificar a semifinales de este torneo, que entrega un cupo directo a Copa Libertadores.

El juez central ante los reclamos de Ortiz, decidió mostrarle la tarjeta roja, lo que fue consignado en el informe de la siguiente forma: “Terminado el partido, ingresa al terreno de juego para desaprobar al árbitro”.

El informe arbitral del partido de ayer entre Coquimbo Unido y Colo Colo señala que la expulsión de Fernando Ortiz fue sólo por desaprobar a Gastón Philippe tras el partido. @ESPNChile pic.twitter.com/ZmRiIVRuNw — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 14, 2026

Con esto, el Tano Ortiz se perdería el último partido de Colo Colo por la fase de grupos de la Copa de la Liga, que sería contra Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano.

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Aunque también habrá que esperar que no sean conginadas las últimas declaraciones del DT de 48 años, que esta jornada hizo sus descargos en el regreso de la delegación alba a Santiago.

En síntesis