La periodista de Radio ADN criticó la baja que ha tenido Colo Colo y que le costó la derrota ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

En Colo Colo desperdiciaron la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga 2026 al caer por 1-0 ante Coquimbo Unido en partido pendiente por la cuarta fecha del Grupo A, quedando ahora en la segunda posición y sin depender de sí mismo para avanzar a la siguiente fase.

Esto provocó un remezón en el Cacique, pues podría ver escapar su primer objetivo de la temporada. Respecto a aquello, la periodista Pamela Juanita Cordero hizo su análisis de esta crisis alba en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN.

La Soprano apuntó a la mitad del equipo que dirige Fernando Ortiz, exhibiendo las falencias de la zona defensiva.

“El equipo de Colo Colo es muy limitado, es decir, los buenos jugadores de Colo Colo están desde la mitad para arriba. Incluyo a los jóvenes de Colo Colo, Marchant, Hernández, tienen dribling, van para adelante, tienen presencia. Incluyo a los delanteros, incluyo a Correa, a Romero, incluyo mucho a Álvaro Madrid, desde que llegó es un motor para Colo Colo”, comenzó diciendo.

Luego, apuntó a la baja en su rendimiento que ha tenido uno de los jugadores que había sido fundamental en el inicio de la campaña: el lateral izquierdo Diego Ulloa.

“Y de ahí para atrás, no incluyo a nadie. Es más, Ulloa que había aparecido en las primeras fechas como una gran promesa y como un hombre fuerte, con desborde, llegaba a línea de fondo, sacaba centros, hoy día ya no lo hace”, indicó.

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Pamela Juanita Cordero apunta a Diego Ulloa en Colo Colo. (Foto: Cristian Silva Guzman/Photosport)

“Hay una baja notable y notoria de toda la línea desde la creación hacia atrás. Ahí está la gran falencia de Colo Colo”, completó Cordero.

En síntesis

Coquimbo Unido venció 1-0 a Colo Colo por el Grupo A de la Copa.

venció 1-0 a por el Grupo A de la Copa. El Cacique descendió a la segunda posición tras la derrota ante Coquimbo.

Diego Ulloa bajó su rendimiento defensivo según el análisis de la periodista Pamela Cordero.