El entrenador Fernando Ortiz convocó a 20 jugadores para el partido de Colo Colo de esta tarde ante Deportes Concepción.

Este domingo Colo Colo salta a la cancha por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, donde recibe a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, buscando estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz tiene cinco bajas confirmadas, entre lesiones y suspensiones.

Los jugadores Joaquín Sosa, Claudio Aquino y Gabriel Maureira quedaron al margen y están con tratamiento kinésico. Mientras que Arturo Vidal debe cumplir una fecha fuera por acumulación de tarjetas amarillas (8) y Javier Correa tiene dos fechas de castigo.

Considerando aquello, el Tano Ortiz pondrá a Vozinha como arquero titular y la gran sorpresa en la citación es Eduardo Villanueva como portero suplente, que vuelve a ser considerado.

Ante las ausencias, el técnico argentino también le da la confianza a varios juveniles, entre ellos Alonso Olguín, Bruno Torres y Felipe Raipán.

Revisa a continuación los citados de Colo Colo:

La citación de Colo Colo vs. Deportes Concepción.

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción se disputa este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que esta tarde en Macul se espera un gran homenaje para el histórico entrenador Mirko Jozic, quien está de visita en nuestro país.

En síntesis

Colo Colo tiene cinco bajas ante Deportes Concepción.

tiene ante Deportes Concepción. Arturo Vidal y Javier Correa están suspendidos para la fecha 23.

están suspendidos para la fecha 23. El partido es este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.