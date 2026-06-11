El entrenador Fernando Ortiz tendrá que hacer un cambio obligado y debe definir si considerará a los jugadores que volvieron de La Roja.

En Colo Colo alistan su último partido de la primera rueda en la Liga de Primera 2026, donde el sábado reciben a Cobresal por la fecha 15, en el que buscarán seguir aumentando su ventaja en el liderato del torneo.

El Cacique viene de sufrir un traspié contra Huachipato por la Copa de la Liga, aunque ya llegaban eliminados a la última jornada de este nuevo torneo que tiene el fútbol chileno.

Y ante cualquier duda que hayan dejado en Talcahuano, esta vez ante los Mineros es una ocasión inmejorable para confirmar su buen presente en el campeonato de Primera División, considerando que el rival de turno está peleando en la zona baja.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz ya probó un equipo titular para el fin de semana, donde tendrá una modificación obligada, debido a que está suspendido el defensa Joaquín Sosa. En su lugar, ingresaría Erick Wiemberg.

Joaquín Sosa está suspendido para el partido de Colo Colo vs. Cobresal (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

También ensayó con Cristián Riquelme por la banda izquierda, considerando que Diego Ulloa viene volviendo de la gira por Europa con la Selección Chilena. Misma situación ocurre con el volante Víctor Felipe Méndez, aunque mañana (viernes) podrían aparecer en la formación inicial.

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Mientras que en el arco, retomaría el puesto Gabriel Maureira tras su estadía con La Roja Sub 20 y mandaría al banco de suplentes a Eduardo Villanueva.

La probable formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Cristián Riquelme (Diego Ulloa); Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El partido entre Colo Colo y Cobresal se disputa el sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

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En síntesis