El entrenador Fernando Ortiz confirma el equipo titular de Colo Colo para enfrentar a Unión Española esta noche en el Estadio Santa Laura.

Este lunes Colo Colo visita a Unión Española por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, donde el Cacique viene de dos triunfos y es el líder del Grupo E, que comparten con O’Higgins de Rancagua y Deportes Recoleta.

Los albos vuelven al Estadio Santa Laura donde hace una semana golearon por 3-0 a los recoletanos, en su estreno por este torneo.

Luego, se impusieron por 3-2 a O’Higgins el jueves pasado en el Estadio Monumental. En comparación a aquel partido, el entrenador Fernando Ortiz hace tres cambios para esta noche.

Así lo ratificó al momento que fueron anunciadas las formaciones, confirmándose las salidas de Joaquín Sosa, Jeyson Rojas y Lautaro Pastrán de la oncena inicial. Este último sufrió un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha.

En sus reemplazos serán titulares Erick Wiemberg, Matías Fernández y Álvaro Madrid, buscando darle rodaje a la mayor parte del plantel.

Además de Pastrán, Colo Colo tiene las bajas de Marcos Bolados, Fernando De Paul, Claudio Aquino y Javier Correa. Aunque los dos últimos se encuentran en reintegro deportivo.

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La formación de Colo Colo vs. Unión Española

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

La formación de Colo Colo vs. Unión Española.

¿A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo?

El partido entre Unión Española y Colo Colo se juega este lunes 29 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile.

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En síntesis