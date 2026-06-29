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Colo Colo

Se confirman tres cambios: La formación de Colo Colo para visitar a Unión Española por la Copa Chile 2026

El entrenador Fernando Ortiz confirma el equipo titular de Colo Colo para enfrentar a Unión Española esta noche en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo afronta su tercer partido en la Copa Chile 2026. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo afronta su tercer partido en la Copa Chile 2026. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Este lunes Colo Colo visita a Unión Española por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, donde el Cacique viene de dos triunfos y es el líder del Grupo E, que comparten con O’Higgins de Rancagua y Deportes Recoleta.

Los albos vuelven al Estadio Santa Laura donde hace una semana golearon por 3-0 a los recoletanos, en su estreno por este torneo.

Luego, se impusieron por 3-2 a O’Higgins el jueves pasado en el Estadio Monumental. En comparación a aquel partido, el entrenador Fernando Ortiz hace tres cambios para esta noche.

Así lo ratificó al momento que fueron anunciadas las formaciones, confirmándose las salidas de Joaquín Sosa, Jeyson Rojas y Lautaro Pastrán de la oncena inicial. Este último sufrió un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha.

En sus reemplazos serán titulares Erick Wiemberg, Matías Fernández y Álvaro Madrid, buscando darle rodaje a la mayor parte del plantel.

Además de Pastrán, Colo Colo tiene las bajas de Marcos Bolados, Fernando De Paul, Claudio Aquino y Javier Correa. Aunque los dos últimos se encuentran en reintegro deportivo.

La formación de Colo Colo vs. Unión Española

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

La formación de Colo Colo vs. Unión Española.

La formación de Colo Colo vs. Unión Española.

¿A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo?

El partido entre Unión Española y Colo Colo se juega este lunes 29 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile.

Ver también

EN VIVO: Unión Española vs Colo Colo sigue el minuto a minuto GRATIS

En síntesis

  • 19:30 horas: se juega el partido entre Unión Española y Colo Colo este lunes.
  • Tres cambios: Fernando Ortiz confirmó a Wiemberg, Fernández y Madrid como titulares.
  • Lautaro Pastrán: el jugador sufrió un esguince de rodilla y es baja confirmada.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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