El técnico de los Albos aplaudió a sus dirigidos pero aseguró que aún queda bastante por mejorar para lograr sus objetivos

Colo Colo reaccionó a tiempo en el Estadio Monumental y terminó imponiéndose por 3 a 1 sobre Deportes Concepción por la Copa de La Liga, en un partido donde el equipo de Fernando Ortiz mostró dos caras totalmente distintas entre el primer y segundo tiempo.

El “Cacique” comenzó en desventaja tras el penal convertido por Joaquín Larrivey al cierre de la primera mitad, pero en el complemento encontró respuestas ofensivas y logró revertir la historia gracias a los goles de Maxi Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid.

Tras el encuentro, Fernando Ortiz valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos y destacó especialmente la actitud del plantel para sacar adelante un duelo que se había complicado.

Además, el entrenador albo reconoció que sigue buscando un equipo mucho más agresivo en ataque para aprovechar de mejor manera las oportunidades generadas.

El “Tano” celebra la reacción de Colo Colo tras la remontada

El técnico de Colo Colo analizó el triunfo albo y valoró la capacidad del equipo para revertir el marcador ante Deportes Concepción. “Me enfoco en sacar el partido sea un resultado de empate o si vamos perdiendo”.

En esa línea, el “Tano” complementó diciendo: “Trato de siempre revertir situaciones. Si esta fue la primera vez, lo más importante, y siempre lo digo, los protagonistas son los jugadores y pudieron sacar un resultado que teníamos que sumar”, comentó.

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Fernando Ortiz valora el triunfo del Cacique ante Deportes Concepción. (Foto: Photosport)

Además, el DT del Popular reconoció que todavía busca mejorar el funcionamiento ofensivo del equipo, aunque aseguró sentirse conforme con el crecimiento mostrado en las últimas jornadas.

“Me preocupa, pero a la vez me ocupa de seguir intentando y buscar a un equipo mucho más ofensivo donde las ocasiones que podamos tenerlas podamos encontrar y concretar. Seguimos creciendo. Buscamos siempre la mejor visión y vamos por buen camino”, cerró.

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DATOS CLAVE

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción por la Copa de La Liga.

Joaquín Larrivey anotó de penal el primer gol para el equipo visitante.

Maxi Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid marcaron los goles de la remontada.