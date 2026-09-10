El presidente de Blanco y Negro dejó a todos sorprendidos con su discurso en medio del homenaje a Mirko Jozic en el ex Congreso Nacional.

Este jueves se realizaron dos homenajes al histórico entrenador Mirko Jozic, quien marcó una época con Colo Colo obteniendo la Copa Libertadores 1991. El croata volvió a nuestro país después de más de 20 años, para recibir todo el cariño del pueblo albo.

Por la mañana la Casa Alba fue bautizada con su nombre y por la tarde recibió distinciones por el Senado y la Cámara de Diputados en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago.

En la instancia, hubo varias figuras que dieron su discurso, pero el que más sorprendió a los asistentes fue el del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, a quien se le ocurrió una loca idea, luego de conocer a la bancada David Arellano, que reúne a parlamentarios que son hinchas del Cacique.

“Todo lo que ha pasado hoy día ha demostrado que Colo Colo es Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos diputados desde la UDI por lo menos, hasta el PC, pasando por todos lados, sentados aquí en comunión, celebrando el triunfo y agasajando a un héroe nuestro”, comenzó diciendo el puertomontino.

La nueva idea de Aníbal Mosa en Colo Colo

Pero lo más comentado vino después, cuando propuso nada más que crear un partido político, que represente a la institución deportiva más ganadora en la historia de Chile.

“Se habla de la bancada colocolina. Yo creo que a esta altura tenemos que armar un partido político que se llame Colo Colo, señores, eso es. Porque esos valores, son los valores que han surgido esta institución, que son trabajo, lucha, resiliencia, aguante. Los valores de Colo Colo no son distintos de lo que sufre o vive la mayoría de la gente acá en Chile”, lanzó eufóricamente el empresario de origen sirio.

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Los homenajes a Mirko Jozic continuarán en los próximos días, incluso el domingo 13 de septiembre se espera una gran ovación en el Estadio Monumental, en el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción.