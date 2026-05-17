Colo Colo y su formación para enfrentarse a Ñublense de Chillán en la Liga de Primera con sorpresas.

Colo Colo disputa hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a Ñublense de Chillán por la 12° fecha del fútbol chileno.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan aprovechar la derrota de Deportes Limache ante Universidad Católica por 2-0, para seguir firmes en la punta y estirar su diferencia con sus perseguidores en la lucha por el título.

Para este compromiso, el ‘Tano’ no podrá contar con Maximiliano Romero, quien se recupera de su problema físico, pero si tendrá a disposición a Claudio Aquino, quien volvió a las citaciones.

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Gabriel Maureira en el arco.; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernandez y Javier Correa como delanteros.

Colo Colo quiere ganar en casa | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Ñublense se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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