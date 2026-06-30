¡Bombazo! El nombre que sacude a Colo Colo: revelan oferta por figura de La Roja

El mercado comienza a encenderse y el nombre de un referente de La Roja apareció inesperadamente ligado al Cacique.

El mercado de fichajes comienza a moverse y los distintos equipos del fútbol chileno ya empiezan a mirar opciones para reforzarse de cara al segundo semestre.

Uno de los clubes que siempre aparece ligado a nombres importantes es Colo Colo. El Cacique atraviesa un buen momento bajo la dirección de Fernando Ortiz y, como suele ocurrir en cada ventana de transferencias, ya empiezan a surgir rumores sobre posibles incorporaciones.

En paralelo, uno de los nombres que comenzó a generar conversación durante las últimas horas fue el de Erick Pulgar. El mediocampista del Flamengo, con una extensa trayectoria en el extranjero y presencia constante en La Roja durante los últimos años, apareció sorpresivamente ligado al Cacique.

Erick Pulgar tiene contrato vigente con Flamengo hasta diciembre de 2027 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Erick Pulgar vuelve a ser vinculado a Colo Colo

Según informó Diario de Antofagasta, el volante de 32 años habría recibido una oferta desde el conjunto Popular, lo que podría significar su regreso al fútbol chileno tras su paso por Italia, Turquía y Brasil.

Sin embargo, la misma información asegura que el jugador del Mengao también “tendría sobre la mesa una propuesta desde Medio Oriente”, un factor que podría pesar a la hora de tomar una decisión sobre su futuro.

Publicidad

Es así como el oriundo de Antofagasta ya comenzó a instalarse como uno de los nombres que podría remecer el mercado en caso de concretarse una negociación.

En resumen…