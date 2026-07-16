En Colo Colo buscan un nuevo arquero para el segundo semestre, donde aparece un nuevo candidato que está en el fútbol argentino.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de los refuerzos para el segundo semestre y están empecinados en sumar a otro arquero, pues el juvenil Gabriel Maureira ha dejado algunas dudas y tampoco se sabe con certeza cómo volverá Fernando De Paul de la lesión.

Por ello, que en Macul decidieron dejar el cupo de extranjero que tienen disponible para traer un portero del exterior, donde el principal candidato era Santiago Mele.

Pero por el uruguayo, que estuvo presente en el Mundial 2026, también se metió en la pelea Independiente de Avellaneda, a petición del entrenador Gustavo Quinteros, un destino que le seduce al actual jugador del Monterrey.

Por ello que en el Monumental buscaron un plan B, donde aparece el paraguayo Juan Espínola, que pertenece a Newell’s Old Boys y está a préstamo en Barracas Central.

Juan Espínola aparece en el radar de Colo Colo. (Foto: Hernán Cortez/Getty Images)

Un exarquero de Colo Colo rechaza a Espínola

Aunque en el entorno del Cacique no están muy covencidos con esta apuesta. Uno que prefiere seguir insistiendo en Maureira es Eduardo Lobos, exarquero formado en Pedrero, campeón en 2002 y que conoce muy bien la interna alba.

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En diálogo con BOLAVIP, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 dio su opinión sobre esta opción.

“Yo sigo pensando lo mismo, depende un poco lo que necesite el técnico, pero también creo que es importante darle continuidad a los que están, en este caso Maureira. Quizás Villanueva viene más atrás, el Tuto De Paul hay que ver cómo viene de la recuperación”, comenzó diciendo.

Luego, cuestionó los números del golero de 31 años, quien en el último torneo disputó 11 partidos y encajó el mismo número de goles.

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“Si es un arquero que no ha marcado mucha diferencia en los lugares donde ha estado y sigue siendo una apuesta jugar acá en Chile… porque además, si bien viene de una liga competitiva en Argentina, no es que haya jugado en equipos grandes. Jugar acá en Colo Colo, con la responsabilidad que eso conlleva, con la presión que eso conlleva, es distinto”, remarcó Lobos.

“Es una apuesta versus lo que está hoy día, que Maureira va en constante crecimiento. En ese aspecto, yo este año le daría la continuidad a los que están acá en el club”, agregó.

El otrora seleccionado nacional, insistió en seguir dándole rodaje a Gabriel Maureira: “No hay que dejar de lado la posibilidad que se ha ganado Maureira, de seguir intentado por lo menos en el campeonato, más allá de los errores que pueda tener”.

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En síntesis