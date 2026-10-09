Manuel de Tezanos pide la salida de este jugador de Universidad Católica: “No está a la altura”

El periodista Manuel de Tezanos fue tajante por el futuro de este jugador en la Universidad Católica.

Si bien la temporada aún no está cerca de terminar, en la Universidad Católica ponen lentamente lo que es el foco en la temporada 2027, en donde desde la dirigencia ‘Cruzada’ tendrán harto trabajo con el tema de las renovaciones, en el que varios jugadores sabrán si continuarán o no seguirán en el club.

Ante este tema, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en Radio Agricultura para hablar sobre la posibilidad de renovar o no a Gary Medel, a quien le cerró todas las puertas para poder seguir en la Universidad Católica para la próxima temporada.

“Medel no puede seguir, estupendo por él (que quiera seguir), pero es uno de los jugadores más caros del equipo y no juega, y cuando juega no está a la altura. Ningún hincha en su sano juicio piensa que puede ser un aporte desde lo futbolístico”, comenzó señalando de Tezanos.

Agregando a esto, el comunicador siente que hoy el ‘Pitbull’ no está con la condición futbolística para seguir formando parte del plantel de la Universidad Católica, por lo que no ve con buenos ojos una posible renovación del jugador para el 2027.

Medel es críticado en la UC | Foto: Photosport

“En la cancha hace rato que no juega un partido aceptable y el equipo necesita renovarse en todo sentido”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, de Tezanos le cobra sentimientos a Gary Medel, indicando que su retorno a la Universidad Católica pudo haber sido mucho antes para poder llegar en óptimas condiciones y ser un aporte dentro del equipo que hoy comanda Daniel Garnero.

“Lamentablemente, él tuvo su oportunidad antes. Pudo haber llegado antes cuando estaba más vigente, pero se fue a Brasil y Argentina. En esta etapa si bien tuvo un trayecto inicial donde mejoró bastante, este año le costó derrotas al equipo por el tema de la velocidad”, concluyó.