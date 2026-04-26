Colo Colo en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se enfrentan ante Universidad de Concepción, en el duelo válido por la 11º fecha del torneo.

El elenco de Fernando Ortiz ha tenido un apretado encuentro ante los del ‘Campanil’’, en donde los ‘Albos’ lograron ponerse arriba en el marcador tras el gol de Maximiliano Romero de penal.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Popular’ no solo siguen de cerca este duelo, sino que también en las diferentes redes sociales, han ido opinando sobre el desempeño del equipo.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de Colo Colo que ha estado en la mira de varios hinchas del ‘Albo’ por su rendimiento, el que está en el ojo de huracán.

Rojas el más bajo en Colo Colo, según los hinchas | Foto: Photosports

Rojas: el apuntado por los hinchas de Colo Colo

El jugador en cuestión es Jeyson Rojas, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de Colo Colo por lo que ha sido su bajo desempeño en la primera mitad.

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“Jeyson Rojas más malo que la caca“, indicó un fanático del ‘Popular’ en sus redes sociales.

“Jeyson Rojas debe ser lo más inútil que ha pasado por la banda derecha en los últimos 101 años de Colo Colo”, agregó otro fanático.

Para la segunda mitad, Jeyson Rojas buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento y ser un gran aporte para Colo Colo en su objetivo de poder quedarse con los tres puntos.