Carlos Palacios rompe el silencio e ilusiona a todo Colo Colo con su retorno: “Siempre dije…”

En Colo Colo viven un gran presente dentro de la Liga de Primera y ante este gran escenario, en el ‘Cacique’ ya empiezan a pensar en lo que es el mercado de fichajes de invierno, donde la dirigencia de Blanco y Negro junto al técnico Fernando Ortiz analizan opciones para reforzar su plantel pensando en la recta final del año.

En las últimas horas, el volante nacional Carlos Palacios conversó en exclusiva con TNT Sports y se refirió a los rumores que lo comienzan a vincular con Colo Colo en el mercado que ya se avecina. Esto, ante el complejo presente que vive el futbolista chileno en Boca Juniors.

“No sé, tiene que decidir él, depende de él, el club, no sé qué es lo que quieren, no sé si me quieren, no tengo idea”, parte señalando Palacios.

Palacios ilusiona a Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, la ‘Joya’ sabe que aún tiene contrato con Boca Juniors, pero que su continuidad en el conjunto argentino hoy en día pende de un hilo, por lo que abre todas las puertas para su retorno a Colo Colo.

“Tengo contrato en Boca Juniors, no sé qué va a pasar conmigo, las puertas siempre van a estar abiertas para todo”, remarcó.

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Finalmente, Palacios dejó en claro que más temprano que tarde se concretará su vuelta a Colo Colo: “Siempre dije que cuando me fui que en algún momento iba a volver y si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no, más adelante, pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, cerró.

En Síntesis

El volante Carlos Palacios abre las puertas a su retorno a Colo Colo .

abre las puertas a su retorno a . El futbolista nacional mantiene un contrato vigente con el club argentino Boca Juniors .

. El equipo dirigido por Fernando Ortiz analiza opciones de refuerzos en el mercado.