El exzaguero colocolino colgó los botines y hoy dedica su vida a un oficio en los Estados Unidos.

Han pasado más de diez años desde que Juan Guillermo Domínguez dejó Colo Colo, pero el ex lateral colombiano sigue generando interés entre los hinchas albos. A sus 39 años, el recordado “Carachito” vive una realidad completamente distinta a la que tuvo dentro de las canchas.

Tras finalizar su carrera profesional en 2023 defendiendo a Club Llaneros en Colombia, el ex futbolista decidió dar un giro total a su vida. Lejos de los entrenamientos y los estadios, se instaló en Estados Unidos para emprender en un rubro que poco tiene que ver con el deporte.

En conversación con AS Chile, Domínguez reveló que actualmente lidera una empresa dedicada a la construcción y remodelación de inmuebles en Miami, proyecto que comenzó junto a socios y amigos cercanos.

Carachito Domínguez dejó Colo Colo en 2013 y hoy se dedica al rubro de la construcción en Estados Unidos.

Según explicó, la experiencia ha sido positiva y le ha permitido encontrar estabilidad tras el retiro. “Estoy tranquilo, contento, y vamos de a poco”, aseguró el ex defensor que vistió la camiseta de Colo Colo entre 2011 y 2013.

La nueva vida del “Carachito” Domínguez en el mundo de la construcción

El colombiano contó que la empresa ya lleva entre dos y tres años operando y que ha logrado consolidarse en distintos proyectos dentro de Florida.

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“Bueno, fue algo inesperado. Pero se dio gracias a algunas personas que se han acercado a mí, a mis amigos, y a gente que quiere verme bien, estable y tranquilo. Tú sabes que cuando el fútbol se acaba, sales de una burbuja, así que abrimos una empresa de construcción y remodelaciones”, relató.

Además, detalló el alcance de los trabajos que realizan. “Sí, total, desde cero. Todo lo que es edificios, colegios, hospitales… Lo estamos haciendo en North Miami y también en el Downtown”, explicó.

Incluso reconoció que no se limita únicamente a la administración del negocio y que intenta aprender directamente en terreno. “A veces lo hago, porque quiero aprender. Es una nueva vida, así que los chicos me enseñan mucho. Para estar en un negocio hay que aprenderlo y también dirigirlo de una buena manera”, comentó.

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Para Domínguez, el mundo empresarial tiene ciertas similitudes con el fútbol. “Es muy parecido al fútbol, porque tienes a tu equipo de trabajo y ellos deben hacer lo que uno o el cliente tiene en mente”, cerró el ex jugador albo, que hoy cambia los estadios por las obras de construcción en una nueva etapa de su vida.

DATOS CLAVE

Juan Guillermo Domínguez lidera una empresa de construcción y remodelación de inmuebles en Miami.

El exdefensor de Colo Colo finalizó su carrera como futbolista profesional en 2023.

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